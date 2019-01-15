Сегодня, 15 декабря, на звезду сериала Кадетство Александра Головина подала в суд бывшая возлюбленная. Девушка требует алименты.

Сегодня, 15 декабря, на звездусериала "Кадетство" Александра Головина подала в суд бывшая возлюбленная.Девушка требует алименты.В конце прошлого гола Сеть взорвала новость о внебрачном ребенкеактера Александра Головина. Его экс–зазноба Светлана Белогурова рассказала, чтородила дочь.Головин отказывается признавать ребенка, еще до рождения малыша артист просил Белогурову сделать аборт. Естественно, как-либо участвовать ввоспитании девочки Александр не собирается, он отрицает свое отцовство итребует экспертизы-ДНК.Во вторник, 15 января стало известно, что девушка подала наартиста заявление в суд. Белогурова требует взыскать с Головина алименты насумму в 50 тысяч рублей.Защищать интересы молодой матери будет адвокат ЕкатеринаГордон. По словам юриста, Александр, скорее всего, получит по полной, у ееклиента есть все шансы на победу. Екатерина отметила, нет ничего постыдного втом, чтобы требовать деньги на ребенка: "Стыдно не подавать на алименты, а неплатить их". Об этом сообщает .