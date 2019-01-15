Сегодня, 15 декабря, на звезду
сериала Кадетство Александра Головина подала в суд бывшая возлюбленная.
Девушка требует алименты.
Сегодня, 15 декабря, на звезду
сериала "Кадетство" Александра Головина подала в суд бывшая возлюбленная.
Девушка требует алименты.
В конце прошлого гола Сеть взорвала новость о внебрачном ребенке
актера Александра Головина. Его экс–зазноба Светлана Белогурова рассказала, что
родила дочь.
Головин отказывается признавать ребенка, еще до рождения малыша артист просил Белогурову сделать аборт. Естественно, как-либо участвовать в
воспитании девочки Александр не собирается, он отрицает свое отцовство и
требует экспертизы-ДНК.
Во вторник, 15 января стало известно, что девушка подала на
артиста заявление в суд. Белогурова требует взыскать с Головина алименты на
сумму в 50 тысяч рублей.
Защищать интересы молодой матери будет адвокат Екатерина
Гордон. По словам юриста, Александр, скорее всего, получит по полной, у ее
клиента есть все шансы на победу. Екатерина отметила, нет ничего постыдного в
том, чтобы требовать деньги на ребенка: "Стыдно не подавать на алименты, а не
платить их". Об этом сообщает .