Ограбивший офис микрозаймов ради печенек 24-летний омич, которого отпустили под подписку о невыезде, спустя несколько дней совершил налет на другую кредитную организацию. На сей раз он не стал ничего крушить, а повел себя благородно, оставив на чай сотруднице лишние 450 рублей.

Ограбивший офис микрозаймов "ради печенек" 24-летний омич, которого отпустили под подписку о невыезде, спустя несколько дней совершил налет на другую кредитную организацию. На сей раз он не стал ничего крушить, а повел себя благородно, оставив на чай сотруднице "лишние" 450 рублей.Первое преступление молодой человек совершил днем 3 января: с больной головой он заглянул в офис микрозаймов на улице Лобкова и потребовавший отдать ему всю наличность без оформления бумаг. Оружия у него при себе не было, так что для пущей убедительности он разбил монитор и тут же получил 13 тысяч рублей из кассы.Добыча превзошла его ожидания, так что он в дополнение к печенькам и походу в ресторан KFC, о которых мечтал, купил себе еще и телефон за 8 тысяч рублей. После задержания и признательных показаний злоумышленника отпустили под подписку о невыезде, но спустя неделю с небольшим он вновь дал о себе знать. Выпив, он вновь отправился на улицу Лобкова, но на сей раз в другую кредитную организацию, и, пригрозив расправой, получил из кассы 4450 рублей."Это тебе на кофе и конфеты", — произнес благородный грабитель и вернул сотруднице "лишние" 450 рублей, уточняет "Новый Омск".Спустя несколько часов подозреваемого задержали: к тому моменту он успел потратить почти 2 тысячи рублей на продукты, остальные деньги лежали в кармане.Меру пресечения молодому человеку в ближайшее время изберет суд, ему грозит до семи лет лишения свободы по статье "Грабеж".