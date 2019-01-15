На съемках программы Сегодня вечером на Первом канале, посвященной Игорю Николаеву, собрался весь цвет российского шоу-бизнеса – Валерий Леонтьев, Филипп Киркоров, Игорь Крутой. Но главной звездой стала, конечно, Алла Пугачева.

На съемках программы "Сегодня вечером" на Первом канале, посвященной Игорю Николаеву, собрался весь цвет российского шоу-бизнеса – Валерий Леонтьев, Филипп Киркоров, Игорь Крутой. Но главной звездой стала, конечно, Алла Пугачева.С Игорь Николаев в 80-х записал совместный альбом, проданный двумя миллионами копий. "Паромщик", "Балалайка", "Две звезды" – эти и многие другие хиты с той пластинки популярны по сей день. Был у Николаева и совместный с Примадонной гастрольный тур.Поэтому не прийти на программу о своем сыне, как Пугачева в шутку называет Николаева, артистка не могла. Но едва она вошла в студию, она сразу запершило в горле, кожа пошла пятнами. Чтобы унять неприятный симптом, Пугачева сделала несколько глотков воды. Но все напрасно! Вскоре певица поняла: у нее начала развиваться аллергическая реакция! Причем с каждой минутой ей становилось все хуже: по­явились даже признаки удушья. Алла стала сильно кашлять. Поняв, что справиться с приступом не в силах, Примадонна поспешила на выход.Певица поняла: если останется здесь еще хоть на мгновение, может задохнуться. "Я была в этой студии много раз – и ничего, все нормально. А сегодня прямо не могу остановиться!" – пожаловалась певица. Оказалось, что аллергическая реакция случилась у нее из-за искусственного снега – его щедро насыпали телевизионщики, чтобы создать праздничную атмосферу в студии. Эта химия и отравила артистку.Как выяснил , аллергия у Пуримадонны могла проявиться из-за стремительного похудения. Ведь не исключено, что для снижения веса принимает таблетки, которые спровоцировали развитие аллергии.