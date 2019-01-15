В Мурманской области в 40 отделениях Почты России начали продажу пива из соображений рентабельности.

В Мурманской области в 40 отделениях "Почты России" начали продажу пива из соображений рентабельности, передает "Интерфакс".В региональном Управлении федеральной почтовой связи (УФПС) считают, что продажа слабоалкогольных напитков повысит рентабельность почтовых отделений и привлечет дополнительные средства на модернизацию сети отделений почтовой связи.Ранее местные жители опубликовали в соцсетях фотографии пива в бутылках и банках различного объема на прилавке отделения "Почты России".