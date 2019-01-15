Медиаскоп подвел итоги года и составил ТОП-100 самых популярных программ за 2018 год. Первые четыре места по рейтингу и доле просмотров занимают матчи чемпионата мира по футболу. Пятерку самых просматриваемых программ замыкает новогоднее обращение президента, вышедшее 31 декабря в 23:55 на Первом канале. А вот конкурирующей России хвастаться нечем...

подвел итоги года и составил ТОП-100 самых популярных программ за 2018 год. Первые четыре места по рейтингу и доле просмотров занимают матчи чемпионата мира по футболу. Пятерку самых просматриваемых программ замыкает новогоднее обращение президента, вышедшее 31 декабря в 23:55 на "Первом канале". А вот конкурирующей "России" хвастаться нечем...Первый канал, конечно, готовился праздновать, но и предположить не мог, что пиршество будет таким пышным. Дело в том, что 55 строчек в топе – передачи Первого канала. Тут и "Звезды под гипнозом", и "Новогодняя ночь", и КВН, и "Голос 60+". Это вполне ожидаемый итог.Но есть и сенсация – не вошел в ТОП-100 ни с одной программой – ни с "Прямым эфиром", ни с "Привет, Андрей!" Его фактически выкинули из сотни за шкирку. Так стоило ли менять канал, чтобы выпасть из столь престижного рейтинга, где нашлось место программам Дмитрия Шепелева, Максима Галкина, Дмитрия Борисова...Напомним, Андрей Малахов 25 лет отдал Первому каналу, а потом подло предал родной дом и сбежал к конкурентам, где тщетно планировал сохранить статус "лучшего ведущего России"."Я всегда был в подчинении. Человек-солдат, исполняющий приказы. А захотелось самостоятельности. Смотрел на коллег: они становились продюсерами своих программ, сами начинали принимать решения. И вдруг пришло понимание: жизнь идет, и нужно расти, выходить из тесных рамок",– объяснял тогда телеведущий.ушел на "Россию" вести ток-шоу "Прямой эфир" вместо Бориса Корчевникова. Прежде эта программа сильно проигрывала "Пусть говорят" в рейтингах. Хотя и была фактически клоном. Но продюсеры были уверены, что с приходом Андрея все изменится. Увы, как показывают рейтинги, зрители все равно выбирают вечерами ток-шоу Первого канала.