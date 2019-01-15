В ходе личного досмотра у злоумышленника был обнаружен и изъят сверток, в котором находилось наркотическое средство...

В ходе патрулирования территории сотрудники патрульно-постовой службы ОМВД России по району Измайлово задержали на Измайловском шоссе 21-летнего приезжего из ближнего зарубежья по подозрению в приготовлении к сбыту наркотиков.Сотрудники полиции обратили внимание на молодого человека, который вел себя подозрительно, и остановили его для проверки.В ходе личного досмотра у 21-летнего приезжего из ближнего зарубежья был обнаружен и изъят сверток с неизвестным веществом. Согласно результатам исследования изъятый материал является наркотическим средством – производное N-метилэфедрона, общей массой около 740 граммов. Установлено, что наркотик предназначался для дальнейшего сбыта.Следствием ОМВД России по району Измайлово возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению или покушение на преступление» и ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73