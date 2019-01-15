Граждан освободили от обязанности направлять в органы социальной защиты сведения, необходимые для получения компенсаций за взносы на капремонт. Соответствующий законопроект Госдума приняла в третьем, окончательном чтении.

Гражданосвободили от обязанности направлять в органы социальной защитысведения, необходимые для получения компенсаций за взносы на капремонт.Соответствующий законопроект Госдума приняла в третьем, окончательномчтении.Документыи информацию, которые подтверждают уплату гражданами ежемесячноговзноса на капремонт многоквартирного дома, уполномоченный орган теперьбудет получать у регионального оператора или владельца специальногосчета. У граждан эти сведения требовать больше не будут.Спикер нижней палаты Вячеслав Володин отмечал, что компенсация за капремонт – этомера поддержки прежде всего пожилых людей.Он напомнил, что до этогогражданин был вынужден самостоятельно оформлять право на льготу."Действующаянорма закона требует, чтобы пожилой человек, которому более семидесятилет, лично занимался оформлением права на льготу – ездил в различныеучреждения за необходимыми документами и предоставлял эту информацию вуполномоченные органы", – отметил спикер.Ранеенижняя палата упростила получение субсидий на оплату услуг ЖКХ.Уполномоченный орган будет использовать банк данных, где содержатсянужные сведения. Органы власти могут сами запрашивать информацию,необходимую для предоставления льгот по оплате коммунальных услуг.