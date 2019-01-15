Граждан
освободили от обязанности направлять в органы социальной защиты
сведения, необходимые для получения компенсаций за взносы на капремонт.
Соответствующий законопроект Госдума приняла в третьем, окончательном
чтении.
Граждан
освободили от обязанности направлять в органы социальной защиты
сведения, необходимые для получения компенсаций за взносы на капремонт.
Соответствующий законопроект Госдума приняла в третьем, окончательном
чтении.
Документы
и информацию, которые подтверждают уплату гражданами ежемесячного
взноса на капремонт многоквартирного дома, уполномоченный орган теперь
будет получать у регионального оператора или владельца специального
счета. У граждан эти сведения требовать больше не будут.
Спикер нижней палаты Вячеслав Володин отмечал, что компенсация за капремонт – это
мера поддержки прежде всего пожилых людей.
Он напомнил, что до этого
гражданин был вынужден самостоятельно оформлять право на льготу.
"Действующая
норма закона требует, чтобы пожилой человек, которому более семидесяти
лет, лично занимался оформлением права на льготу – ездил в различные
учреждения за необходимыми документами и предоставлял эту информацию в
уполномоченные органы", – отметил спикер.
Ранее
нижняя палата упростила получение субсидий на оплату услуг ЖКХ.
Уполномоченный орган будет использовать банк данных, где содержатся
нужные сведения. Органы власти могут сами запрашивать информацию,
необходимую для предоставления льгот по оплате коммунальных услуг.