Украина не может простить России арест своих моряков после
провокации в Керченском проливе. Киев готовит публичный удар для Москвы в
Черном море.
Украина не может простить России арест своих моряков после
провокации в Керченском проливе. Киев готовит публичный удар для Москвы в
Черном море.
В сторону Болгарии по Черному морю сейчас идет российский корабль
Best-1 с грузом угля. Украинские власти призвали администрацию порта
Бургас не принимать судно из-за того, что оно заходило в один из крымских портов,
сообщает издание "Обозреватель".
Посол Украины в Болгарии Виталий Москаленко заявил, если
Болгария примет судно, то это означает, что она не поддерживает санкции против
России как член Евросоюза. "Мы будем настаивать на том, чтобы российские
суда, идущие из Крыма, не пускали в болгарские воды. Это не первый случай
провокации со стороны Кремля. Мы заинтересованы во всем этом, чтобы добиться
публичности", – сообщил дипломат.
Тем временем ситуация в Черном море у границ России
обостряется. Накануне, 15 января, стало известно, что Киев готовит новую
попытку прохода через Керченский пролив.
Если в прошлый раз в российские
территориальные воды вторглись только украинские суда, то теперь вместе с ними
пойдут корабли НАТО. Наблюдатели предупреждают, что столкновение на море может
послужить прологом к началу боевых действий между Россией и Украиной.
О новой провокации проболтался ветеран украинской разведки,
генерал-лейтенант Василий Богдан. Он рассказал журналистам, что вторая попытка
прохода украинских военных кораблей через Керченский пролив будет более
подготовленной.
Напомним, 25 ноября три украинских корабля нарушили границу
России и двинулись из порта Одесса на Черном море в сторону Мариуполя,
расположенного в Азовском море. Суда совершали опасное маневрирование и не
подчинялись требованиям российских пограничников. Через несколько часов они
были задержаны вместе с экипажами, а спустя несколько дней суд отправил моряков
под арест на два месяца. Сегодня, 15 января, в Москве начался судебный процесс по
делу о нарушении российской государственной границы.