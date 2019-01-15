Украина не может простить России арест своих моряков после провокации в Керченском проливе. Киев готовит публичный удар для Москвы в Черном море.

Украина не может простить России арест своих моряков послепровокации в Керченском проливе. Киев готовит публичный удар для Москвы вЧерном море.В сторону Болгарии по Черному морю сейчас идет российский корабльBest-1 с грузом угля. Украинские власти призвали администрацию портаБургас не принимать судно из-за того, что оно заходило в один из крымских портов,сообщает издание "Обозреватель".Посол Украины в Болгарии Виталий Москаленко заявил, еслиБолгария примет судно, то это означает, что она не поддерживает санкции противРоссии как член Евросоюза. "Мы будем настаивать на том, чтобы российскиесуда, идущие из Крыма, не пускали в болгарские воды. Это не первый случайпровокации со стороны Кремля. Мы заинтересованы во всем этом, чтобы добитьсяпубличности", – сообщил дипломат.Тем временем ситуация в Черном море у границ Россииобостряется. Накануне, 15 января, стало известно, что Киев готовит новуюпопытку прохода через Керченский пролив.Если в прошлый раз в российскиетерриториальные воды вторглись только украинские суда, то теперь вместе с нимипойдут корабли НАТО. Наблюдатели предупреждают, что столкновение на море можетпослужить прологом к началу боевых действий между Россией и Украиной.О новой провокации проболтался ветеран украинской разведки,генерал-лейтенант Василий Богдан. Он рассказал журналистам, что вторая попыткапрохода украинских военных кораблей через Керченский пролив будет болееподготовленной.Напомним, 25 ноября три украинских корабля нарушили границуРоссии и двинулись из порта Одесса на Черном море в сторону Мариуполя,расположенного в Азовском море. Суда совершали опасное маневрирование и неподчинялись требованиям российских пограничников. Через несколько часов онибыли задержаны вместе с экипажами, а спустя несколько дней суд отправил моряковпод арест на два месяца. Сегодня, 15 января, в Москве начался судебный процесс поделу о нарушении российской государственной границы.