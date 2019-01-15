Скандалы с участием знаменитостей уже перестали шокировать публику. Однако поклонники продолжают с увлечением следить за очередными выходками звезд, благо те регулярно дают повод для новых обсуждений. Дни.ру собрали в одном месте все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 15 января 2019 года.

Скандалы с участием знаменитостей уже перестали шокировать публику. Однако поклонники продолжают с увлечением следить за очередными выходками звезд, благо те регулярно дают повод для новых обсуждений. "Дни.ру" собрали в одном месте все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 15 января 2019 года.Впервые Алла Пугачева вышла замуж в 1969 году. Ее избранником стал студент третьего курса эстрадно-циркового училища Миколас Орбакас. Отношения развивались стремительно: они познакомились в марте, а уже в октябре отправились в ЗАГС. Спустя два года появилась на свет дочь Кристина.Однако брак Пугачевой и Орбакаса продержался только четыре года. Примадонна объяснила, почему оформила развод. "Со временем я стала понимать, что дальнейшая жизнь с Миколасом бесперспективна: меня она не развивает, его ранит, поскольку я уже больше принадлежу сцене, чем ему. Надо было освобождать друг друга от пут взаимных обязательств. Я буквально резала по живому, переживала и за ребенка, и за мужа", – цитирует Аллу Пугачеву "Собеседник".Ольга Бузова вместе с младшей сестрой Анной отдыхает на Мальдивах. Однако свежие фото звезды скандально известного телепроекта "Дом-2" всерьез обеспокоили фанатов.По их мнению, высыпания, которые они обнаружили на теле знаменитости, могут свидетельствовать о раке кожи.Анастасия Волочкова заявила, что ей-де надоело жить в России, поэтому она намерена эмигрировать на Мальдивские острова. Друзья и поклонники артистки разошлись во мнениях, способна ли балерина променять жизнь в родной стране на райскую, но все-таки чужбину.Самый знаменитый художник России Никас Сафронов уверен: на далеких островах ей будет скучно.Звезда сериала "Бедная Настя" Анна Табанина, исполнившая роль княжны Елизаветы Долгорукой, стала гостьей программы "Судьба человека" телеканала "Россия 1". Артистка откровенно рассказала о семейной трагедии.После работы в "Бедной Насте" Анна была очень востребована в профессии, однако на пике популярности пропала с экранов. Звезда намеревалась посвятить свою жизнь церкви. "В какой-то момент я стала ходить в храм, постепенно была очарована всем этим, хотела уйти в монастырь. Я оставила кино и около года пела в храме", – вспоминает Табанина.На съемках программы "Сегодня вечером" на Первом канале, посвященной Игорю Николаеву, собрался весь цвет российского шоу-бизнеса – Валерий Леонтьев, Филипп Киркоров, Игорь Крутой. Но главной звездой стала, конечно, Алла Пугачева.С Аллой Пугачевой Игорь Николаев в 80-х записал совместный альбом, проданный двумя миллионами копий. "Паромщик", "Балалайка", "Две звезды" – эти и многие другие хиты с той пластинки популярны по сей день. Был у Николаева и совместный с Примадонной гастрольный тур.Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 15 января 2019 года, читайте в и специальных .