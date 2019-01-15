В УМВД РФ по Приморскому краю сообщили, что водитель иномарки, спровоцировавшей массовое ДТП с маршруткой во Владивостоке, объяснил аварию кратковременной потерей сознания.

В УМВД РФ по Приморскому краю сообщили, что водитель иномарки, спровоцировавшей массовое ДТП с маршруткой во Владивостоке, объяснил аварию кратковременной потерей сознания.По данным следствия, медицинское освидетельствование показало отсутствие алкоголя в крови правонарушителя.Семь автомашин, в том числе маршрутный микроавтобус, стали участниками аварии во Владивостоке​​​ 11 января. В результате ДТП пострадали 16 человек, в том числе двое детей.В настоящий момент в больнице остаются шесть пострадавших, один из них — в крайне тяжелом состоянии, передает РИА Новости.