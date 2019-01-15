В правительство пока не поступало предложение о введении сбора на выезд из России, сообщила вице-премьер Ольга Голодец на просьбу прокомментировать соответствующую инициативу.

В правительство пока не поступало предложение о введении сбора на выезд из России, сообщила вице-премьер Ольга Голодец на просьбу прокомментировать соответствующую инициативу."Мне кажется, что сейчас не время говорить об увеличении каких-либо дополнительных сборов. Сейчас мы должны говорить об увеличении доступности, льготирования всех видов туризма", — подчеркнула она, передает "Интерфакс".Ранее СМИ сообщили, что Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "АВАНТИ" направила в Совет Федерации, Госдуму и Ростуризм предложение законодательно ввести в России налог на выезд. Авторы идеи предлагают и с россиян, и с иностранцев при пересечении госграницы взимать по 500 рублей, а полученные средства направить на развитие собственной туристической отрасли.В туристической отрасли к инициативе отнеслись скептически. Так, в Ассоциации туроператоров России (АТОР) уверены, что поддержка развития отечественного туризма и туристического бизнеса принесут России значительно больше денег, чем налог на выезд."Важно понимать, что любые налоги — это ограничение здоровой конкуренции и свободы передвижения. Но главное заключается в том, что любые налоги и сборы в туризме могут дать обратный эффект и не понравиться как российским, так и зарубежным туристам", — пояснил РИА Новости вице-президент АТОР Дмитрий Горин.По его словам, это уже не первая подобная инициатива. В 2017 году в Ростуризм обращались с предложением ввести сбор до 100 рублей в сутки для уезжающих за границу россиян, но идея была отклонена.