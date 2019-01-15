Традиционная встреча правоохранителей с представителями средств массовой информации региона прошла 15 января текущего года.

15 января в здании главного управления МЧС России по Владимирской области состоялась пресс-конференция, посвященная вопросам подготовки и проведения массовых мероприятий в крещенскую ночь. В пресс-конференции приняли участие заместитель начальника УОООП УМВД России по Владимирской области полковник полиции Алексей Кардосо, заместитель начальника УГИБДД УМВД России по Владимирской области Александр Ершов и начальник отдела безопасности людей на водных объектах Игорь Богомазов. Также к участию в проведении мероприятия был приглашен представитель Владимирской Епархии.Всего на территории региона запланировано проведение более 160 религиозных мероприятий, в том числе более 50 на открытых водоемах. В праздничных мероприятиях планируют принять участие более 27 тысяч жителей и гостей области.В рамках своей компетенции выступающие рассказали об уже проведенных и предстоящих мероприятиях по обеспечению безопасности граждан в предстоящий праздник.В ходе встречи Алексей Кардосо, отвечая на вопросы журналистов, сообщил, что, в целом, органы внутренних дел Владимирской области готовы к обеспечению правопорядка при проведении массовых мероприятий в период празднования Крещения Господня. В ночь с 18 на 19 января в обеспечении охраны общественного порядка будут задействованы более 500 сотрудников полиции, а также сотрудники подразделений Росгвардии, представители частных охранных организаций, народных дружин и казачества. На случай осложнения обстановки предусмотрен оперативный резерв.Представителей прессы также интересовали вопросы организации дорожного движения в местах проведения крещенских купаний. Александр Ершов довел до участников конференции, что для обеспечения безопасности дорожного движения сотрудниками полиции уже проведен ряд мероприятий, в том числе по контролю за состоянием улично-дорожной сети в местах проведения Крещенских мероприятий и маршрутов перевозки участников. По результатам обследований должностным лицам выданы предписания об устранении выявленных нарушений и недостатков, большая часть из которых уже исполнены. Также проведена работа по организации парковочных зон у мест массового пребывания граждан. Для обеспечения безопасности будут задействованы более ста сотрудников Госавтоинспекции. Кроме того, полицейскими будет осуществляться дополнительный контроль за соблюдением правил дорожного движения, в том числе, в части выявления водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения.Игорь Богомазов, в свою очередь, рассказал о том, как планируется обеспечить безопасность крещенских купаний, а также призвал жителей и гостей Владимирской области, которые собираются принять участие в купаниях, пользоваться специально оборудованными купелями, отвечающими всем требованиям безопасности.В заключение выступающие призвали граждан соблюдать нормы поведения, следить за безопасностью детей и исключить пребывание на объектах проведения массовых мероприятий и управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянении.