Причиной поступления воды на участке Люблинско-Дмитровской линии метро в Москве могло стать повреждение инженерных коммуникаций.

Причиной поступления воды на участке Люблинско-Дмитровской линии метро в Москве могло стать повреждение инженерных коммуникаций.К 7 часам утра вода поступать прекратила. В настоящее время проводятся работы по ее откачке.С 5:20 утра 15 января временно закрыты станции "Окружная", "Верхние Лихоборы" и "Селигерская" московского метро.Поезда на Люблинско-Дмитровской линии ходят только от станции "Петровско-Разумовская" до "Зябликово", передает "Интерфакс".В пресс-службе метрополитена сообщили, что между закрытыми станциями и "Петровско-Разумовской" работают 50 бесплатных компенсационных автобусов.