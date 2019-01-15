Гражданский иск о защите чести и достоинства в отношении журналиста Юрия Дудя и звезды Instagram Анастасии Ивлеевой зарегистрирован в Мещанском районном суде Москвы, сообщили РИА Новости в суде

Гражданский иск о защите чести и достоинства в отношении журналиста Юрия Дудя и звезды Instagram Анастасии Ивлеевой зарегистрирован в Мещанском районном суде Москвы, сообщили РИА Новости в суде.Истец Бестаев А.А. требует опровержения сведений, распространенных в интервью от 21 августа, которое давала Ивлеева Дудю и взыскать с обоих по 50 млн рублей — совокупно 100 млн рублей. Какие именно сведения стали поводом для иска, неизвестно.Интервью было опубликовано в конце августа. К настоящему времени видео набрало 21 миллион просмотров.Представитель Ивлеевой подтвердил получение искового заявления, Дудь на момент публикации материала на запрос не ответил.