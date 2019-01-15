Алла Пугачева никогда не скрывала своих увлечений. У Примадонны было несколько главных мужчин.

Алла Пугачева никогда не скрывала своих увлечений. У Примадонны было несколько главных мужчин.Впервые Алла Пугачева вышла замуж в 1969 году. Ее избранником стал студент третьего курса эстрадно-циркового училища Миколас Орбакас. Отношения развивались стремительно: они познакомились в марте, а уже в октябре отправились в загс. Спустя два года появилась на свет дочь Кристина.Однако брак Пугачевой и Орбакаса продержался только четыре года. Примадонна объяснила, почему оформила развод. "Со временем я стала понимать, что дальнейшая жизнь с Миколасом бесперспективна: меня она не развивает, его ранит, поскольку я уже больше принадлежу сцене, чем ему. Надо было освобождать друг друга от пут взаимных обязательств. Я буквально резала по живому, переживала и за ребенка, и за мужа", – цитирует Аллу Пугачеву .Вторым мужем Примадонны стал режиссер Александр Стефанович. Однако, по мнению артистки, их брак был "практически фиктивным". Дело в том, что Стефановичу требовалась прописка. Тем не менее, Алла отметила, что они "жили весело, вели богемный образ жизни". "А потом я заметила, что он считает себя потрясающим плейбоем, девочки на стороне у него появились", – сообщила Пугачева. Не в характере артистки было такое терпеть. поэтому она и подала на развод.В третий раз Алла вышла замуж за своего концертного директора Евгения Болдина. В общей сложности они были вместе 13 лет. При этом их отношения носили скорее партнерский. чем сексуальный характер, призналась Примадонна. "Женька хороший парень, и работали мы вместе удачно", – отметила Пугачева. Поэтому, видимо, оба и позволяли себе отношения на стороне. Впрочем, расставание с Болдиным далось артистке нелегко.Говорят, поэтому Алла Пугачева так быстро и вышла замуж за своего давнего поклонника, певца Филиппа Киркорова и даже обвенчалась с ним. В интервью изданию артистка призналась, что чуть ли не на второй день после свадьбы поняла, что "совершила ужасную ошибку", потому что, по ее мнению, Киркоров ей не подходил. Тем не менее, официально они прожили в браке десять лет, а неофициально уже через год жили раздельно.Юморист Максим Галкин стал пятым мужем Примадонны. Зажигательный артист был младше на 27 лет, однако пару внушительная разница в возрасте не остановила. Они были в отношениях десять лет. прежде чем наконец поженились. В сентябре 2013 года у пары родились двойняшки Гарри и Лиза. Пугачева объяснила, что с Галкиным "спокойно, и мирно, и весело, и проблем никаких нет". А еще он оказался тем человеком, которому Алле ни в чем не пришлось помогать. "Словно пазлы сошлись", – заключила артистка.