Причины, которые привели к взрывам бытового газа в Шахтах и Магнитогорске, обсудит Владимир Путин с членами правительства. На срочном совещании выяснят, какие меры необходимы для предотвращения подобных трагедий.

Причины, которые привели к взрывам бытового газа в Шахтах иМагнитогорске, обсудит Владимир Путин с членами правительства. На срочномсовещании выяснят, какие меры необходимы для предотвращения подобных трагедий.Президент России Владимир Путин после сообщений о чрезвычайныхпроисшествиях в Магнитогорске и Шахтах требовал детально разобраться впричинах, которые привели к трагедии. Эксперты считают, что в обоих случаяхвзрывы прогремели из-за износа оборудования и халатности по отношению к нему состороны жильцов и управляющих компаний.Совещание с Путиным пройдет 16 января. Информацию о готовящейсявстрече также подтвердили источники в аппарате губернатора Ростовской области ирегиональном МЧС.Утром 31 декабря прогремел взрыв в Магнитогорске – врезультате обрушился подъезд здания. По данным Следственного комитета, газовоеоборудование в доме не проверяли более шести месяцев. Завалы разбиралинесколько дней. Были обнаружены тела 39 погибших. Шесть человек, в том числе11-месячного ребенка, удалось спасти.Утром 14 января газ в Ростовской области, в городеШахты. Из дома были эвакуированы 140 человек, из-под завалов извлекли семерых.Погибла жительница одной из квартир 1987 года рождения, двое пострадали, судьбачетверых остается неизвестной.Возбуждено уголовное дело о причинении смерти понеосторожности двум и более лицам. На месте работают два крана иальпинисты МЧС. К ликвидации последствий взрыва привлечены 366 сотрудников МЧС,напоминает .