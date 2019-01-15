Причины, которые привели к взрывам бытового газа в Шахтах и
Магнитогорске, обсудит Владимир Путин с членами правительства. На срочном
совещании выяснят, какие меры необходимы для предотвращения подобных трагедий.
Причины, которые привели к взрывам бытового газа в Шахтах и
Магнитогорске, обсудит Владимир Путин с членами правительства. На срочном
совещании выяснят, какие меры необходимы для предотвращения подобных трагедий.
Президент России Владимир Путин после сообщений о чрезвычайных
происшествиях в Магнитогорске и Шахтах требовал детально разобраться в
причинах, которые привели к трагедии. Эксперты считают, что в обоих случаях
взрывы прогремели из-за износа оборудования и халатности по отношению к нему со
стороны жильцов и управляющих компаний.
Совещание с Путиным пройдет 16 января. Информацию о готовящейся
встрече также подтвердили источники в аппарате губернатора Ростовской области и
региональном МЧС.
Утром 31 декабря прогремел взрыв в Магнитогорске – в
результате обрушился подъезд здания. По данным Следственного комитета, газовое
оборудование в доме не проверяли более шести месяцев. Завалы разбирали
несколько дней. Были обнаружены тела 39 погибших. Шесть человек, в том числе
11-месячного ребенка, удалось спасти.
Утром 14 января газ в Ростовской области, в городе
Шахты. Из дома были эвакуированы 140 человек, из-под завалов извлекли семерых.
Погибла жительница одной из квартир 1987 года рождения, двое пострадали, судьба
четверых остается неизвестной.
Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по
неосторожности двум и более лицам. На месте работают два крана и
альпинисты МЧС. К ликвидации последствий взрыва привлечены 366 сотрудников МЧС,
напоминает .