Скандал с разоблачением проходимцев из шоу Битва экстрасенсов набирает обороты. О происходящем доложили главе государства.

Скандал с разоблачением проходимцев из шоу "Битва экстрасенсов" набирает обороты. О происходящем доложили главе государства.В Интернете появилась адресованная президенту страны петиция с требованием закрыть подобные мистические передачи, отупляющие народ. "Многие из участников открыли по всей стране различного рода тренинги и семинары на которых за немалые деньги впаривают доверчивым гражданам литературу типа "Как избавиться от порчи" и прочий бред, – говорится в петиции. – Обращаемся к Президенту РФ, депутатам Государственной Думы РФ, Роскомнадзору с требованием оградить население страны от подобных программ. Просим защитить свой народ от аферистов, массово оболванивающих население путем проведения тренингов, бинаров, семинаров по медитации, экстрасенсорики, снятию сглазов, порчей и иной ереси"."Люди берут кредиты, лезут в долги, платят любые деньги за помощь, которой на самом деле нет. С каждым годом псевдоколдунов становится все больше и больше. Если так будет дальше продолжаться, наша страна превратится в сборище сектантов и ведьм. Поэтому просим вас закрыть программу, чтобы закончить это издевательство над людьми и пресечь поток денег, идущий в карман мошенников, – продолжают авторы послания. – Тем более, такие передачи не допустимы в стране, где почти все крещеные и верят в Бога. Ведь по телевизору звучат слова проклятий, показывают обряды на кладбище, люди слушают, дети смотрят и зомбируются. Страна кормит колдунов и ведьм за псевдоуслуги, люди просто забыли про Бога и уже поклоняются Сатане, даже не подозревая об этом".Напомним, что в громком расследовании Бориса Соболева "Идущие к черту" бывшие редакторы и участники рассказывали о том, что перед испытаниями авторы программы досконально изучают каждую историю, а потом подсказывают, что говорить на испытаниях самим "экстрасенсам". Участникам остается только театрально озвучивать эту информацию. "А не знаешь, что сказать, – имитируй мистический экстаз, лучше со слезами", – советовали участникам шоу его создатели.