На юго-востоке Москвы из-за провала грунта полностью перекрыто движение от Сурского проезда до улицы Академика Скрябина, сообщили в Госавтоинспекции. Проседание асфальта посреди проезжей части на Ферганской улице сняли на фото.

На юго-востоке Москвы из-за провала грунта полностью перекрыто движение от Сурского проезда до улицы Академика Скрябина, сообщили в Госавтоинспекции. Проседание асфальта посреди проезжей части на Ферганской улице сняли на фото.Провал диаметром около пяти метров образовался в первой половине дня во вторник, 15 января, в районе дома №2 по Ферганской улице. Причину ЧП предстоит выяснить специалистам, которые уже выехали на место. Не исключено, что движение грунтов произошло из-за потепления в столице.По уверениям местных жителей, это далеко не первый случай проседания грунта на Ферганской улице — дублеру Волгоградского и Рязанского проспектов.Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от УГИБДД moscow police (@mos_gibdd) 15 Янв 2019 в 12:50 PSTЦентр организации дорожного движения рекомендует автомобилистам объезжать данный участок по Сормовскому и Сурскому проездам, а также по улице Академика Скрябина.