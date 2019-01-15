Президента Украины Петра Порошенко уличили в продвижении интересов ЛГБТ-сообщества. Об этом заявил священник Украинской греко-католической (униатской) церкви Орест Вильчинский. Он уверен: верующие не имеют морального права голосовать за главу государства на предстоящих президентских выборах.

Президента Украины Петра Порошенко уличили в продвижении интересов ЛГБТ-сообщества. Об этом заявил священник Украинской греко-католической (униатской) церкви Орест Вильчинский. Он уверен: верующие не имеют морального права голосовать за главу государства на предстоящих президентских выборах.В доказательство своих слов священнослужитель заявил, что Порошенко добивается утверждения Стамбульской конвенции Верховной радой. Документ вводит в национальные законодательства подписавших его стран так называемую гендерную идеологию, предполагающую свободу выбора сексуальной ориентации.Более того, напомнил Вильчинский, – первый украинский лидер, при котором в Киеве состоялся гей-парад. "Голосуя за него, вы автоматически становитесь соучастником распространения дьявольской идеологии в Украине", – заключил священник.Первый гей-парад в Незалежной прошел в июне прошлого года в Киеве, несмотря на недовольство большинства жителей столицы. По мнению горожан, проведение подобного мероприятия – позор и демонстрация чуждых украинцам ценностей.Были среди жителей столицы и те, кто поддержал шествие. Причем возглавить гей-парад предложили Порошенко. Тот, однако, от оказанной ему "чести" отказался.Впрочем, лидер Незалежной – тот еще распутник. В начале января во время церемонии подписания томоса об автокефалии (независимости) украинской церкви в Стамбуле произошел курьез с женой Мариной.Пользователи Сети заметили, что у супруги президента через кофту проступали набухшие соски. Создавалось впечатление, что в голове у Марины Порошенко витали совсем другие мысли, далекие от церковных дел.Что украинский лидер делал с уже немолодой супругой перед походом в церковь – можно только догадываться.