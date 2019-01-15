Были подведены итоги оперативно-служебной деятельности за 2018 год, поставлены задачи и определены приоритетные направления деятельности УВД по Центральному округу на 2019 год...

В совещании приняли участие заместитель начальника ГУ МВД России по г. Москве начальник полиции генерал-майор полиции Сергей Плахих, начальник УВД по ЦАО ГУ МВД России по городу Москве генерал-майор полиции Игорь Зиновьев, префект ЦАО Владимир Говердовский, прокурор округа Богдан Костенецкий, начальник СУ по ЦАО ГСУ СК РФ по г. Москве Андрей Добродомов, представитель окружного управления ФСБ России, председатель Общественного совета при ГУ МВД России по г. Москве Вадим Бреев, председатель Общественного совета при УВД по ЦАО Мария Сорокина, руководители и личный состав УВД, член ветеранской организации округа Нелли Нечаева.Совещание началось с награждения лучших сотрудников округа. Начальник УВД по ЦАО ГУ МВД России по городу Москве генерал-майор полиции Игорь Зиновьев при заместителе начальника ГУ МВД России по г. Москве начальник полиции генерал-майор полиции Сергей Плахих вручил звание подполковника полиции начальнику отдела полиции по обслуживанию Олимпийского Комплекса «Лужники» УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве Никите Агееву и начальнику Отдела полиции по району Китай-город УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве Владимиру Дурову, а также вручил Благодарность Министра МВД и Почетную грамоту префекту за оказание содействия при проведении торжественных и массовых мероприятиях, взаимодействие и личный вклад в организацию охраны общественного порядка и борьбы с преступностью, а также вручил Благодарность Министра МВД и нагрудной знак «За отличие в службе» I степени начальнику ОДиР подполковнику внутренней службы Татьяне Конюховой.С докладом об итогах работы за 2018 год выступил начальник УВД по ЦАО ГУ МВД России по городу Москве генерал-майор полиции Игорь Зиновьев. Он отметил, что за 2018 год снизилось количество преступлений, совершенных в общественных местах. Несмотря на успехи, руководство УВД критически относится к достигнутым результатам и понимает необходимость дальнейшей «работы над ошибками».Были подведены итоги оперативно-служебной деятельности за 2018 год, оценены результаты работы за отчетный период, поставлены задачи и определены приоритетные направления оперативно-служебной деятельности подразделений УВД по Центральному округу на 2019 год.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60