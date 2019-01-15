Мадридский Реал готов отпустить в Ювентус полузащитника Иско, но при этом рассчитывает получить взамен нападающего Пауло Дибалу. Победитель Лиги чемпионов надеется осуществить сделку в январе.

Мадридский "Реал" готов отпустить в "Ювентус" полузащитника Иско, но при этом рассчитывает получить взамен нападающего Пауло Дибалу. Победитель Лиги чемпионов надеется осуществить сделку в январе.У Иско — конфликт с тренером Сантьяго Солари, из-за которого футболист хочет покинуть команду. Полузащитника сборной Испании хочет видеть у себя туринский "Ювентус". Чемпионы Италии рассчитывают возродить в Турине связку Иско – Криштиану Роналду.Но как сообщает "Спорт-Экспресс", "Реал" рассчитывает приобрести нападающего Пауло Дибалу. Аргентинец, чей контракт рассчитан до мая 2022 года, оценивается в 75 миллионов евро. В Мадриде рассчитывают, что Иско станет частью сделки по Дибале.