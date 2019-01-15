Региональный Следком остался без начальника. Генерал-майор юстиции Александр Еланцев ушел в отставку. На посту руководителя следственного управления он проработал 7 лет.

Региональный Следком остался без начальника. Генерал-майор юстиции Александр Еланцев ушел в отставку. На посту руководителя следственного управления он проработал 7 лет. Коллеги отзываются о нем как о профессионале высокого класса, требовательном и в то же время отзывчивом. За время работы Еланцева в области были раскрыты громкие уголовные дела: группировки "Восьмерочных" в Гусь-Хрустальном, банды "черных риэлторов" и банды Анатолия Мазура. Среди коррупционных дел были начаты расследования в отношении экс-директора "Тепличного" Виктора Шляхова, бывшего главного налоговика области Сергея Кошелева и многих других. Кто теперь будет возглавлять региональный Следком неизвестно, пока обязанности начальника исполняет первый зам. руководителя регионального Следкома Андрей Ялин.