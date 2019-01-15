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<a href="http://33live.ru/novosti/15-01-2019-rezidenciyu-gubernatora-pokazali-zhurnalistam.html" target="_blank">Резиденцию губернатора показали журналистам</a> - Резиденцию губернатора показали журналистам. Её площадь - 13-ть гектаров, из них только только три - с инфраструктурой. На территории есть гостиничный комплекс с четырьмя номерами. В одном из них жила прежний губернатор Светлана Орлова.