Резиденцию губернатора показали журналистам. Её площадь - 13-ть гектаров, из них только только три - с инфраструктурой. На территории есть гостиничный комплекс с четырьмя номерами. В одном из них жила прежний губернатор Светлана Орлова.
Резиденцию губернатора показали журналистам. Её площадь - 13-ть гектаров, из них только только три - с инфраструктурой. На территории есть гостиничный комплекс с четырьмя номерами. В одном из них жила прежний губернатор Светлана Орлова
. Пришедший ей на смену Владимир Сипягин ещё после выборов сказал, что в резиденции жить не будет, потому что у него есть квартира во Владимире. Расходы областного бюджета на резиденцию он сократил с 520-ти тысяч рублей до 250-ти. Мало того, сказал, что в этой резиденции скоро смогут жить все желающие, потому что губернаторская резиденция станет гостиницей.
Сергей Черемнов, зам. председателя комитета общественных связей и СМИ обладминистрации: "Администрация области будет предлагать размещаться здесь vip-персонам коммерческих структур, банкам, бизнес-корпорациям, инвесторам во время проведения во Владимирской области съездов, конференций, семинаров, других мероприятий".
Также этот комплекс будет использоваться для проживания особо охраняемых государственных лиц во время их визитов во Владимирскую область. Как посчитали эксперты, стоимость полной аренды комплекса в сутки составит 106-ть с половиной тысяч рублей (если не пользоваться имуществом). А если с ним, то плюс ещё две тысячи рублей. Кстати, об имуществе. Золотых ёршиков, стоимостью 23 тысячи рублей, в туалетах резиденции не обнаружено. После того, как о них узнали журналисты, скандальную закупку отменили, и до губернаторской резиденции они не доехали.