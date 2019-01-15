Российская система качества (Роскачество), являющаяся участником международной ассоциации потребительских исследований ICRT, определила лучшие товары на рынке беспроводных наушников. Проанализировав 84 модели по различным показателям (качество звука, качество его передачи, функциональность, удобство и прочность), эксперты составили топ-10 самых качественных Bluetooth-ушей.

Российская система качества (Роскачество), являющаяся участником международной ассоциации потребительских исследований ICRT, определила лучшие товары на рынке беспроводных наушников. Проанализировав 84 модели по различным показателям (качество звука, качество его передачи, функциональность, удобство и прочность), эксперты составили топ-10 самых качественных Bluetooth-"ушей".Для удобна исследователи разделили устройства по типам конструкции: на полноразмерные, накладные, вставные, с технологией костной проводимости. Испытывали наушники в лондонской лаборатории, работающей по стандарту ISO 17025 (норма качества, принятая Международной организацией по стандартизации).Качество передачи звукового сигнала, прочность и функциональность наушников измерялось на оборудовании, но к оценке качества звучания и удобства использования были привлечены люди: команда из пяти человек разных возрастов, композиторов и музыкальных педагогов.В пятерку лучших по качеству передачи сигнала (оценивался уровень акустической утечки, наличие помех, качество шумоподавления и так далее) вошли модели производства Audio-Technica, Marshall и Sennheiser. Самыми функциональными (комплектация, есть ли у "ушей" кнопки, можно ли принимать звонки) признали устройства от Beats, AKG, Motorola, Jabra и Monster, самыми прочными — Beoplay H7 (2 место) и Apple Airpods MMEF2ZM/A (4 место)."Из двух извечных конкурентов — Samsung Gear IconX (16-е место) и Apple Airpods (19-е место) — по функциональности, качеству и передаче звука лучше оказались Samsung, зато Apple выиграли в комфортности и прочности", — сообщили Вестям.Hi-tech в Роскачестве.По итогам анализа первую десятку лучших моделей по всем показателям составили:1 место: Sony WH-1000XM2;2 место: Sony WH-H900N h.ear on 2 Wireless NC;3 место: Sony MDR-100ABN;4 место: Sennheiser RS1755 место: Sennheiser RS 1656 место: AKG N60NC Wireless7 место: Sony WI-1000X8 место: AKG K845BT9 место: Sennheiser CX 7.00BT10 место: Sennheiser PXC 550В двадцатку вошли модели AKG, Beats, Audio-Technica и Samsung. Apple Airpods заняли 19-е место, Beoplay H4 от Bang and Olufsen — 25-е место, P5 Wireless от Bowers & Wilkins — 35-е место.”Роскачество назвало лучшие приложения для поиска авиабилетов читайте такжеОзнакомиться с отчетом можно на сайте Роскачества. В скором времени организация обещает опубликовать вторую часть исследования, в которой сделан разбор проводных моделей.