Спортивный арбитражный суд (CAS) огласит мотивировочные части решений по российским спортсменам до конца января 2019 года. Ранее организация отменила санкции в отношении россиян, которые были применены Международным олимпийским комитетом.

Спортивный арбитражный суд (CAS) огласит мотивировочные части решений по российским спортсменам до конца января 2019 года. Ранее организация отменила санкции в отношении россиян, которые были применены Международным олимпийским комитетом.Об этом сообщает Спорт24.Ru со ссылкой на Inside The Games. Ранее дата оглашения решений Спортивным судом несколько раз переносилась: изначально планировалось их озвучить в феврале 2018 года, затем в апреле.Напомним, что благодаря CAS 28 из 39 российских спортсменов получили возможность продолжать спортивную карьеру, а их достижения на Олимпийских играх-2014 были восстановлены. Им грозила пожизненная дисквалификация. Остальные же 11 олимпийцев вместо пожизненного бана смогли продолжать выступать, но были вынуждены пропустить Олимпиаду-2018 в Пхенчхане.