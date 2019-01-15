После угроз со стороны Александра Лукашенко в адрес России, Москва ввела временные ограничения на поставки мяса с белорусских предприятий. На них выявлены нарушения санитарных норм.

После угроз со стороны Александра Лукашенко в адрес России,Москва ввела временные ограничения на поставки мяса с белорусских предприятий. Наних выявлены нарушения санитарных норм.Для двух белорусских мясокомбинатов временно закрылироссийский рынок. Ограничения коснулись Глубокского и Ошмянского мясокомбинатов,сообщает Россельхознадзор. Такое решение принято в связи с повторным выявлениемнарушений ветеринарно-санитарных требований Евразийского экономического союза иРоссии. Запрет начал действовать 15 января.Накануне, 14 января, премьер-министр России Дмитрий Медведевнапомнил Александру Лукашенко о поддержке со стороны России и призвалбелорусского президента ценить оказываемую стране помощь. Глава правительстваупомянул многомиллиардные кредиты, которые Москва предоставила Минску. При этомМедведев отметил, что Россия не требует возврата этих средств и в случаенеобходимости предоставит братской стране отсрочку.Несколько дней назад белорусский президент выступил сугрозами в адрес нашей страны, заявив, что если Кремль не компенсирует Минскупотери от высоких цен на нефть, то форпост, защищающий Россию на западномнаправлении, исчезнет. Эксперты сочли эти слова о возможной потереединственного союзника, прикрывающего Россию на западных границах, банальнымшантажом.Странно, что Лукашенко сделал такое заявление спустянесколько дней после интенсивных переговоров с Владимиром Путиным. Перед Новымгодом белорусский лидер дважды за неделю прилетал в Москву и по несколько часовбеседовал с российским президентом. После этих визитов Лукашенко заявил, чтовсе двусторонние проблемы практически решены, а создание Союза России иБелоруссии – дело выполненное.