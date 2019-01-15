После угроз со стороны Александра Лукашенко в адрес России,
Москва ввела временные ограничения на поставки мяса с белорусских предприятий. На
них выявлены нарушения санитарных норм.
После угроз со стороны Александра Лукашенко в адрес России,
Москва ввела временные ограничения на поставки мяса с белорусских предприятий. На
них выявлены нарушения санитарных норм.
Для двух белорусских мясокомбинатов временно закрыли
российский рынок. Ограничения коснулись Глубокского и Ошмянского мясокомбинатов,
сообщает Россельхознадзор. Такое решение принято в связи с повторным выявлением
нарушений ветеринарно-санитарных требований Евразийского экономического союза и
России. Запрет начал действовать 15 января.
Накануне, 14 января, премьер-министр России Дмитрий Медведев
напомнил Александру Лукашенко о поддержке со стороны России и призвал
белорусского президента ценить оказываемую стране помощь. Глава правительства
упомянул многомиллиардные кредиты, которые Москва предоставила Минску. При этом
Медведев отметил, что Россия не требует возврата этих средств и в случае
необходимости предоставит братской стране отсрочку.
Несколько дней назад белорусский президент выступил с
угрозами в адрес нашей страны, заявив, что если Кремль не компенсирует Минску
потери от высоких цен на нефть, то форпост, защищающий Россию на западном
направлении, исчезнет. Эксперты сочли эти слова о возможной потере
единственного союзника, прикрывающего Россию на западных границах, банальным
шантажом.
Странно, что Лукашенко сделал такое заявление спустя
несколько дней после интенсивных переговоров с Владимиром Путиным. Перед Новым
годом белорусский лидер дважды за неделю прилетал в Москву и по несколько часов
беседовал с российским президентом. После этих визитов Лукашенко заявил, что
все двусторонние проблемы практически решены, а создание Союза России и
Белоруссии – дело выполненное.