Ольга Серябкина рассказала о чувствах к Егору Криду. Ранее знаменитости были в ссоре, а теперь, по всей видимости, возобновили общение.

Ольга Серябкина рассказала о чувствах к Егору Криду. Ранее знаменитостибыли в ссоре, а теперь, по всей видимости, возобновили общение.24-летний Егор Крид и 33-летняя Ольга Серябкина в 2017 годувыпустили трек "Если ты меня любишь". Композиция имела оглушительныйуспех, поэтому знаменитость продолжили совместную работу, результатом которой,стал музыкальный ролик, в котором певцы так натурально играли любовников, чтомногие поверили, что между ними больше, чем дружба.К слову, сразу послевыхода клипа Серябкина и Крид перестали контактировать. Поговаривают, чтоартисты очень сильно поругались во время съемок. Спустя время конфликт удалось урегулировать.Что именно стало яблоком раздора так и осталось тайной за семью печатями.Какие отношения связывают звезд сейчас, доподлиннонеизвестно. Однако сегодня, 15 декабря, Ольга внезапно посвятила Егору музыкальноевидео. Серябкина под псевдонимом MOLLY выпустилаклип на песню "Потому что любовь".В ролике, который опубликованна сайте YouTube, певица играет сгорающую от неразделенной любви девушку. Охваченнаястрастью героиня пытается скрыться от своих чувств в разных уголках планеты, нопокоя ей нигде нет."Когда я пишу тексты, обычно все они про то, что происходиту меня... Но каждый раз мне важно, чтобы вы чувствовали в дыхании песни себя ивидели свое отражение. Уверена, что каждый знает, что такое влюбиться случайнои не в того. Неожиданно для самого себя. Лучшее – не ловить в этом ощущениигрусть и тяжеляк, а кайфовать от себя, способного на чувства вопреки или простотак. Ничто не делает нас лучше, чем любовь. И главное, что у любой историидолжен быть счастливый конец. А если складывается не так, то кайф в самоммоменте. И именно сегодня я абсолютно счастлива и целиком состою из этогоощущения. На любой вопрос один ответ – ПОТОМУ ЧТО ЛЮБОВЬ (здесь и далееорфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.) (здесь и далееорфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – прокомментироваларолик Серябкина в личном Instagram.Отметим, что клип вызвал бурноеобсуждение в Сети. Завистники певицы буквально бесновались, расценив ролик как заявление о начале романа. Они обвиняли артистку в наглом пиаре, и "примазывании" к Егору Криду."Чем ближе конец января, тем больше Егора у Оли ваккаунте,мне кажется они вместе", "Слишком много намеков про отношения с Егором", "Чушня!!! Просто ради интгриги все этосделано. Сомневаюсь, что Ольга была бы с таким, как Крид....это не герой ееромана и тем более не спутник жизни. Все ясно, как день. Единственное суверенностью могу сказать....она добилась чего хотела (бурных обсуждений и томуподобное)", – писали пользователи-Сети в комментариях.