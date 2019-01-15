В суде города Паттайя Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка), Александр Кириллов (Алекс Лесли) и еще шестеро обвиняемых по делу о нелегальном секс-тренинге в Таиланде признали себя виновными.

В суде города Паттайя Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка), Александр Кириллов (Алекс Лесли) и еще шестеро обвиняемых по делу о нелегальном секс-тренинге в Таиланде признали себя виновными, передает РИА Новости.Обвиняемых суд приговорил к условным срокам заключения и фактическому заключению равному уже отбытому сроку, составившему 9 месяцев нахождения в следственном изоляторе. Как отметили в суде, будут приняты меры для скорейшей депортации осужденных в Россию и Белоруссию.В феврале прошлого года стало известно об аресте Лесли, Рыбки и остальных обвиняемых в одной из гостиниц Паттайи во время проведения "секс-тренинга". Сначала они обвинялись в организации нелегального тренинга и нарушении трудового законодательства Таиланда. Однако вскоре суд Паттайи снял с них обвинения из-за новых поправок к таиландскому закону о труде, которые отменяют уголовное преследование за организацию семинаров и тренингов без надлежащего оформления разрешений и уведомления властей.Между тем, пока суд рассматривал "первое" дело в отношении арестованных, в правоохранительные органы Паттайи поступили заявления, в которых участники группы Лесли обвинялись в создании на территории Таиланда тайного ОПГ и предоставлении услуг сексуального характера.