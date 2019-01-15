В студии ток-шоу Пусть говорят Первого канала вновь обсудили затянувшийся скандал в семье легендарной актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной. Дочь и внучка знаменитости сыпали обвинениями в адрес друг друга.

В студии ток-шоу "Пусть говорят" Первого канала вновьобсудили затянувшийся скандал в семье легендарной актрисы ЛидииФедосеевой-Шукшиной. Дочь и внучка знаменитости сыпали обвинениями в адрес другдруга.Телевизионщики посвятили внучке Лидии Николаевны АннеТрегубенко две серии программы. В первом выпуске, который вышел в эфирнакануне, молодая женщина обвинила свою тетю Ольгу Шукшину в спланированнойпровокации. Якобы та натравила на нее своего сына Василия.Конфликт междуродственницами произошел в 2013 году. Трегубенко вместе с тогда еще мужем переехалав четырехкомнатную московскую квартиру на улице Бочкова в которой проживала Федосеева-Шукшина. В тоже времяОльга попросила маму пустить пожить в эти апартаменты Василия на времясдачи экзаменов во ВГИК, а вместе с с ним и его двух приятелей-сирот. Внукиартистки ужиться не смогли.Теперь Анна заявляет, что ее и мужа угрозами и оскорблениямивыжили из квартиры. По словам молодой женщины, этот скандал режиссировала тетя.Якобы Шукшина давала указания сыну и его друзьям по телефону.Во втором выпуске "Пусть говорят" Трегубенко и Шукшинавстретились лицом к лицу. Ольга прокомментировала заявление Анны. По словамдочери легендарной актрисы, ее племянница, мягко говоря, лукавит. Пострадавшейстороной в том конфликте был ее сын. Василия запугивали, в потасовке порвалиему футболку и обещали подбросить наркотики. Молодой человек был вынужденпокинуть Бочкова, хотя ровно половина этой жилплощади принадлежитего матери.Ведущий Дмитрий Борисов отметил, что апартаменты о которыхидет речь, это единственное жилье Федосеевой-Шукшиной в столице. Жилплощадь площадью100 квадратных метров находится в собственности внучки Анны и дочери Ольги в равныхдолях. Легендарная артистка раздарила детям практически все свое имущество –даже квартира в Финляндии теперь записана на Анну.Еще одна тема, которая является предметом спора родственниц –это фонды имени Василия Макаровича Шукшина. Ольга считает, что подобные некоммерческие организации могутзаниматься незаконной деятельностью, к примеру, отмыванием денег. Она давнопросила учредителей – сестру Марию и племянницу Анну предоставить бухгалтерскуюотчетность, но ей всегда отказывали."В прошлом году летом я узнала, что существует некие фонды.Скажите, Василию Макаровичу, которого любят, ставят, издают, ему нужны какие-тофонды? Почему про это не знали, наследники – я и Екатерина Васильевна – еще однадочь Шукшина", – заявила Ольга.Анна оправдывалась. Внучказнаменитости сообщила, что является учредителем только на бумагах. На самом делевсем заправляет ее мать Мария Шукшина, которая, сблизившись с бывшим зятем, погналаее в шею из организации."Я сделала этот фонд. Чтобы популяризовать творчествоШукшина, делая разные проекты. К моему великому сожалению, после развода с моиммужем меня отстранили. Я даже не вижу никаких документов. Я просила его выйтииз фонда. Однако моя мать его поддерживала, у них взаимовыгодное сотрудничество",– отметила Трегубенко.