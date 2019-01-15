В студии ток-шоу Пусть говорят Первого канала вновь
обсудили затянувшийся скандал в семье легендарной актрисы Лидии
Федосеевой-Шукшиной. Дочь и внучка знаменитости сыпали обвинениями в адрес друг
друга.
В студии ток-шоу "Пусть говорят" Первого канала вновь
обсудили затянувшийся скандал в семье легендарной актрисы Лидии
Федосеевой-Шукшиной. Дочь и внучка знаменитости сыпали обвинениями в адрес друг
друга.
Телевизионщики посвятили внучке Лидии Николаевны Анне
Трегубенко две серии программы. В первом выпуске, который вышел в эфир
накануне, молодая женщина обвинила свою тетю Ольгу Шукшину в спланированной
провокации. Якобы та натравила на нее своего сына Василия.
Конфликт между
родственницами произошел в 2013 году. Трегубенко вместе с тогда еще мужем переехала
в четырехкомнатную московскую квартиру на улице Бочкова в которой проживала Федосеева-Шукшина. В тоже время
Ольга попросила маму пустить пожить в эти апартаменты Василия на время
сдачи экзаменов во ВГИК, а вместе с с ним и его двух приятелей-сирот. Внуки
артистки ужиться не смогли.
Теперь Анна заявляет, что ее и мужа угрозами и оскорблениями
выжили из квартиры. По словам молодой женщины, этот скандал режиссировала тетя.
Якобы Шукшина давала указания сыну и его друзьям по телефону.
Во втором выпуске "Пусть говорят" Трегубенко и Шукшина
встретились лицом к лицу. Ольга прокомментировала заявление Анны. По словам
дочери легендарной актрисы, ее племянница, мягко говоря, лукавит. Пострадавшей
стороной в том конфликте был ее сын. Василия запугивали, в потасовке порвали
ему футболку и обещали подбросить наркотики. Молодой человек был вынужден
покинуть Бочкова, хотя ровно половина этой жилплощади принадлежит
его матери.
Ведущий Дмитрий Борисов отметил, что апартаменты о которых
идет речь, это единственное жилье Федосеевой-Шукшиной в столице. Жилплощадь площадью
100 квадратных метров находится в собственности внучки Анны и дочери Ольги в равных
долях. Легендарная артистка раздарила детям практически все свое имущество –
даже квартира в Финляндии теперь записана на Анну.
Еще одна тема, которая является предметом спора родственниц –
это фонды имени Василия Макаровича Шукшина. Ольга считает, что подобные некоммерческие организации могут
заниматься незаконной деятельностью, к примеру, отмыванием денег. Она давно
просила учредителей – сестру Марию и племянницу Анну предоставить бухгалтерскую
отчетность, но ей всегда отказывали.
"В прошлом году летом я узнала, что существует некие фонды.
Скажите, Василию Макаровичу, которого любят, ставят, издают, ему нужны какие-то
фонды? Почему про это не знали, наследники – я и Екатерина Васильевна – еще одна
дочь Шукшина", – заявила Ольга.
Анна оправдывалась. Внучка
знаменитости сообщила, что является учредителем только на бумагах. На самом деле
всем заправляет ее мать Мария Шукшина, которая, сблизившись с бывшим зятем, погнала
ее в шею из организации.
"Я сделала этот фонд. Чтобы популяризовать творчество
Шукшина, делая разные проекты. К моему великому сожалению, после развода с моим
мужем меня отстранили. Я даже не вижу никаких документов. Я просила его выйти
из фонда. Однако моя мать его поддерживала, у них взаимовыгодное сотрудничество",
– отметила Трегубенко.