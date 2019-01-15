Политическая
элита Украина ставит крест на президентстве Петра Порошенко. По мнению
депутата Верховной рады, лидера партии Батькивщина Юлии Тимошенко,
которая является лидером предвыборной гонки, у главы государства нет
шансов победить на предстоящем в марте этого года голосовании.
Политическая
элита Украина ставит крест на президентстве Петра Порошенко. По мнению
депутата Верховной рады, лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко,
которая является лидером предвыборной гонки, у главы государства нет
шансов победить на предстоящем в марте этого года голосовании.
При
этом в своих силах "оранжевая принцесса" полностью уверена. В эфире
телеканала ICTV Тимошенко заявила, что одержит победу на выборах.
Судьба
президентского поста, полагает лидер "Батькивщины", будет решаться во
втором туре, где она поборется с . Других претендентов
на пост главы государства "оранжевая принцесса" серьезными соперниками
не считает, пишет .
"Во втором туре как раз у моего оппонента ни единого шанса нет", – спрогнозировала одиозный политик итоги противостояния с Порошенко.
Президентские
выборы на Украине пройдут в марте этого года. Положение Петра Порошенко
незавидное: он отстает не только от Юлии Тимошенко, но и от комика
Владимира Зеленского. Рейтинг главы государства рухнул ниже 10%.
В
победу своего шефа не верят даже в администрации президента Украины.
Порошенко заметно нервничает и, по слухам, готовится уволить главу АП
Игоря Райнина.
Чиновник
между тем спешит воспользоваться административным ресурсам и
по-быстрому сколотить партию, которая помогла бы на выборах.
Однако времени до президентских выборов все меньше, поэтому в
администрации украинского лидера лихорадочно обдумывают сценарии его спасения.
Оппоненты Порошенко строят свою критику по большей части на провальной внутренней политике главы государства. Лидер Незалежной
за почти пять лет президентства так и не смог завершить войну в
Донбассе, сдержать рост цен на услуги ЖКХ, побороть коррупцию, а уровень
жизни большинства украинцев сильно упал.