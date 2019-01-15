Политическая элита Украина ставит крест на президентстве Петра Порошенко. По мнению депутата Верховной рады, лидера партии Батькивщина Юлии Тимошенко, которая является лидером предвыборной гонки, у главы государства нет шансов победить на предстоящем в марте этого года голосовании.

Политическаяэлита Украина ставит крест на президентстве Петра Порошенко. По мнениюдепутата Верховной рады, лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко,которая является лидером предвыборной гонки, у главы государства нетшансов победить на предстоящем в марте этого года голосовании.Приэтом в своих силах "оранжевая принцесса" полностью уверена. В эфиретелеканала ICTV Тимошенко заявила, что одержит победу на выборах.Судьбапрезидентского поста, полагает лидер "Батькивщины", будет решаться вовтором туре, где она поборется с . Других претендентовна пост главы государства "оранжевая принцесса" серьезными соперникамине считает, пишет ."Во втором туре как раз у моего оппонента ни единого шанса нет", – спрогнозировала одиозный политик итоги противостояния с Порошенко.Президентскиевыборы на Украине пройдут в марте этого года. Положение Петра Порошенконезавидное: он отстает не только от Юлии Тимошенко, но и от комикаВладимира Зеленского. Рейтинг главы государства рухнул ниже 10%.победу своего шефа не верят даже в администрации президента Украины.Порошенко заметно нервничает и, по слухам, готовится уволить главу АПИгоря Райнина.Чиновникмежду тем спешит воспользоваться административным ресурсам ипо-быстрому сколотить партию, которая помогла бы на выборах.Однако времени до президентских выборов все меньше, поэтому вадминистрации украинского лидера лихорадочно обдумывают сценарии его спасения.Оппоненты Порошенко строят свою критику по большей части на провальной внутренней политике главы государства. Лидер Незалежнойза почти пять лет президентства так и не смог завершить войну вДонбассе, сдержать рост цен на услуги ЖКХ, побороть коррупцию, а уровеньжизни большинства украинцев сильно упал.