Открыли учебный процесс. В камешковской школе номер 1 после капитального ремонта возобновились занятия. Этого момента 800 школьников ждали с начала учебного года.

Открыли учебный процесс. В камешковской школе номер 1 после капитального ремонта возобновились занятия. Этого момента 800 школьников ждали с начала учебного года. Срок сдачи объекта после реконструкции все время переносился, и вот, наконец, дети вернулись к занятиям в родных стенах. В итоге, ремонт в здании длился чуть меньше года. Потрачено на работы 250 миллионов рублей, 100 из которых деньги из региональной казны, 150 - затраты инвестора. В школе обновили спортзалы, классы, коридоры, переоборудована столовая, частично заменена мебель, в профильных кабинетах установлено новое оборудование, для старшеклассников открыт медиацентр. В актовом зале переоборудована зрительская зона, сооружена новая высокая сцена.Летом начнётся второй этап реконструкции – благоустройство территории, установка ограждения, уличного освещения, укладка асфальтового покрытия, строительство стадиона. Общая стоимость этих работ – более 60 млн рублей.