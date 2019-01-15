Максим Галкин прокомментировал новость об отравлении Аллы Пугачевой. По словам шоумена, с его супругой все в порядке.

Максим Галкин прокомментировал новость об отравлении Аллы Пугачевой.По словам шоумена, с его супругой все в порядке.В российских СМИ сегодня, 15 декабря, промелькнула новость,о том, что Алле Борисовне стало плохо на съемках программы Первого канала,посвященной ее давнему приятелю Игорю Николаеву. Якобы Примадонне даже пришлосьпокинуть студию раньше намеченного времени.Сообщалось, что у Пугачевой запершило в горле, кожа пошлапятнами, появились признаки удушья. Знаменитость поняла, что у нееаллергическая реакция на искусственный снег, который использовался на площадке. Эта химия и отравила артистку.Эта информация показалась некоторым представителям СМИподозрительной. Журналисты связались с супругом Примадонны Максимом Галкиным.Шоумен был в шоке,когда собеседник пересказал ему эту историю. По словам Галкина, передачаснималась еще в ноябре и ничего подобного тогда не случилось."Какая аллергия? У нее все прекрасно. Просто есть несколькосайтов, которые порождают всю эту ерунду. Съемка с Игорем Николаевым была 29ноября. А сам Николаев уже отдыхает в Майами. С тех пор Алла нигде неснималась. И аллергии у нее нет. Аллергия бывает у меня. Она посидела и ушла непотому, что плохо ей было. А потому, что нужно было ехать. Так что меньшеверьте тому, что пишут в интернете. Короче, все хорошо! – пояснил Максим .