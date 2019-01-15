Максим Галкин прокомментировал новость об отравлении Аллы Пугачевой.
По словам шоумена, с его супругой все в порядке.
Максим Галкин прокомментировал новость об отравлении Аллы Пугачевой.
По словам шоумена, с его супругой все в порядке.
В российских СМИ сегодня, 15 декабря, промелькнула новость,
о том, что Алле Борисовне стало плохо на съемках программы Первого канала,
посвященной ее давнему приятелю Игорю Николаеву. Якобы Примадонне даже пришлось
покинуть студию раньше намеченного времени.
Сообщалось, что у Пугачевой запершило в горле, кожа пошла
пятнами, появились признаки удушья. Знаменитость поняла, что у нее
аллергическая реакция на искусственный снег, который использовался на площадке. Эта химия и отравила артистку.
Эта информация показалась некоторым представителям СМИ
подозрительной. Журналисты связались с супругом Примадонны Максимом Галкиным.
Шоумен был в шоке,
когда собеседник пересказал ему эту историю. По словам Галкина, передача
снималась еще в ноябре и ничего подобного тогда не случилось.
"Какая аллергия? У нее все прекрасно. Просто есть несколько
сайтов, которые порождают всю эту ерунду. Съемка с Игорем Николаевым была 29
ноября. А сам Николаев уже отдыхает в Майами. С тех пор Алла нигде не
снималась. И аллергии у нее нет. Аллергия бывает у меня. Она посидела и ушла не
потому, что плохо ей было. А потому, что нужно было ехать. Так что меньше
верьте тому, что пишут в интернете. Короче, все хорошо! – пояснил Максим .