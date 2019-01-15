Житель Западного Лондона по имени Джонни жалуется на своих шумных соседей, знаменитых музыкантов Робби Уильямса и Джимми Пейджа. Они постоянно ссорятся и шумят. В частности, Уильямс издевается над гитаристом Led Zepellin, ставя ему песни коллег, славе которых Пейдж якобы завидует.

Житель Западного Лондона по имени Джонни жалуется на своих шумных соседей, знаменитых музыкантов Робби Уильямса и Джимми Пейджа. Они постоянно ссорятся и шумят. В частности, Уильямс издевается над гитаристом Led Zepellin, ставя ему песни коллег, славе которых Пейдж якобы завидует, сообщает Telegrpah.Джонни (неизвестно, настоящее ли это имя) подал на Пейджа и Уильямса официальную жалобу в городской совет Лондона. По словам британца, экс-лидер поп-группы Take That достает легендарного рокера песнями Deep Purple, Pink Floyd и Black Sabbath, успешных современников и, вероятно, некогда конкурентов Пейджа.Кроме того, по словам Джонни, Уильямс любит одеться Робертом Плантом, вокалистом Led Zeppelin, с которым у Пейджа сложные отношения, и в таком виде гулять у всех на виду. Представители артиста эту информацию, впрочем, опровергли.Отношения Уильямса и Пейджа испортились в 2014 году. Тогда Уильямс поселился по соседству с легендарным гитаристом, в особняке Вудленд Хаус. Это историческое здание, на базе которого изначально хотели сделать музей, но певец выкупил его и решил поселиться сам. За пять лет Уильямс предпринимал неоднократные попытки перестроить дом, на что его сосед постоянно жаловался местным властям.По мнению Джимми Пейджа, реконструкция соседнего здания может привести к частичному обрушению его собственного жилища, особняка Тауэр Хаус XVIII века.Конфликт между артистами продолжается до сих пор.