В магазине на Тушинской улице злоумышленники, сняв стекло с витрины, похитили мобильные телефоны...

«Оперативники уголовного розыска ОМВД России по району Покровское-Стрешнево г. Москвы задержали двоих приезжих мужчин, подозреваемых в совершении кражи из салона сотовой связи», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.В ОМВД России по району Покровское-Стрешнево от продавца салона сотовой связи поступило заявление о краже. По его словам, в магазине на Тушинской улице злоумышленники, сняв стекло с витрины, похитили пять мобильных телефонов. Общий ущерб составил более 280 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых. Ими оказались 35-летний и 31-летний приезжие. Похищенное они сбыли, а вырученные денежные средства потратили по собственному усмотрению.Следствием ОМВД России по району Покровское-Стрешнево возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56