Теледива Юлия Барановская отдыхает на островах. Знаменитость наслаждается прекрасным отпуском, пока ее имя марают на родине.

Теледива Юлия Барановская отдыхает на островах. Знаменитостьнаслаждается прекрасным отпуском, пока ее имя марают на родине.Юлия Барановская проводит долгожданный отпуск вместе сдетьми. Знаменитость и трое ее наследников путешествуют по островам Карибскогоморя.Телеведущая с удовольствием делится снимками и видео с курортав соцсетях. В Instagram Stories Юлия опубликовала безобидный ролик, на которомона разгуливает по бару со стаканом в руке. Надо сказать, выглядит знаменитостьрасслабленной и немного растрепанной.Меж тем, многие злопыхатели решили, что на видео Барановскаязапечатлена пьяной. Тут же в СМИ появились материалы, где Юлию упрекают в алкоголизме.Со ссылкой на поклонников отмечалось, что звезда "совсем спилась" водиночестве.К слову, телеведущую уже не в первый раз травят в Сети. Недавноблогер Лена Миро в своем ЖЖнапала на знаменитость. Лена, ознакомившись с книгой Барановской, в которой таоткровенно рассказала о непростой совместной жизни с известным футболистомАндреем Аршавиным, принялась распекать Барановскую.Миро заявила, что Юлия – это "женщина без гордости", разжила с человеком, который "ее унижал, бил и даже однажды изнасиловал в машине".В доказательство своих слов Лена привела несколько цитат из книги. "Чипсоед неудосужился даже на ней жениться – несмотря на то, что у них трое совместныхдетей. Вот какое г**** должно быть у бабы в голове, чтобы на такоеподписаться?!" – заметила блогер.