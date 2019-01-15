Теледива Юлия Барановская отдыхает на островах. Знаменитость
наслаждается прекрасным отпуском, пока ее имя марают на родине.
Теледива Юлия Барановская отдыхает на островах. Знаменитость
наслаждается прекрасным отпуском, пока ее имя марают на родине.
Юлия Барановская проводит долгожданный отпуск вместе с
детьми. Знаменитость и трое ее наследников путешествуют по островам Карибского
моря.
Телеведущая с удовольствием делится снимками и видео с курорта
в соцсетях. В Instagram Stories Юлия опубликовала безобидный ролик, на котором
она разгуливает по бару со стаканом в руке. Надо сказать, выглядит знаменитость
расслабленной и немного растрепанной.
Меж тем, многие злопыхатели решили, что на видео Барановская
запечатлена пьяной. Тут же в СМИ появились материалы, где Юлию упрекают в алкоголизме.
Со ссылкой на поклонников отмечалось, что звезда "совсем спилась" в
одиночестве.
К слову, телеведущую уже не в первый раз травят в Сети. Недавно
блогер Лена Миро в своем ЖЖ
напала на знаменитость. Лена, ознакомившись с книгой Барановской, в которой та
откровенно рассказала о непростой совместной жизни с известным футболистом
Андреем Аршавиным, принялась распекать Барановскую.
Миро заявила, что Юлия – это "женщина без гордости", раз
жила с человеком, который "ее унижал, бил и даже однажды изнасиловал в машине".
В доказательство своих слов Лена привела несколько цитат из книги. "Чипсоед не
удосужился даже на ней жениться – несмотря на то, что у них трое совместных
детей. Вот какое г**** должно быть у бабы в голове, чтобы на такое
подписаться?!" – заметила блогер.