Разбор завалов на месте взрыва в жилом девятиэтажном доме в городе Шахты завершится уже в течение 4-5 часов, сообщил РИА Новости начальник ГУ МЧС по Ростовской области Вячеслав Бутко.

Разбор завалов на месте взрыва в жилом девятиэтажном доме в городе Шахты завершится уже в течение 4-5 часов, сообщил РИА Новости начальник ГУ МЧС по Ростовской области Вячеслав Бутко.В настоящий момент остается неизвестной судьба трех человек — супружеской пары и их взрослой дочери, которые проживали в квартире на восьмом этаже. Спасатели предполагают, что они могут находиться под завалами.Всего в пострадавших от взрыва квартирах проживали 12 человек. Двое погибли (сегодня утром из-под завалов было извлечено тело женщины), семерых удалось вытащить из руин.Жильцы дома размещены в гостинице "Горняк" и в пункте временного размещения в школе. Нескольким из них потребовалась медицинская помощь."Родственница жильцов квартиры №68 вчера была госпитализирована в связи с ухудшением ее состояния, женщина уже пожилого возраста. Кроме этого, по просьбе родственников в дом сестринского ухода был госпитализирован пациент-колясочник, который требует ухода", — рассказала ТАСС министр здравоохранения региона Татьяна Быковская.Ранее в больницу были доставлены двухлетняя девочка и ее отец, они находятся в стабильном состоянии.Следователи уже приступили к изучению материалов, изъятых у газоснабжающей организации и управляющей компании дома.