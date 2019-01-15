Премьер России заявил, что идею отказа от доллара своими действиями стимулируют сами США. Дмитрий Медведев также обратил внимание на то, что мир по-прежнему сталкивается с ситуацией, когда страна, денежная единица которой является ключевой резервной валютой, сама же разрушает доверие к ней.

Премьер России заявил, что идею отказа от доллара своими действиями стимулируют сами США.Отметив этот "парадокс", Дмитрий Медведев также обратил внимание на то, что мир по-прежнему сталкивается с ситуацией, когда "страна, денежная единица которой является ключевой резервной валютой, сама же разрушает доверие к ней".Такое заявление российские премьер сделал во время выступления на Пленарной дискуссии Гайдаровского форума, трансляцию которой вел телеканал "Россия 24".В конце декабря 2018 года идею дедоллоризации комментировал президент России Владимир Путин.Ранее сообщалось, что ряд стран отказывается или же подумывает отказаться от доллара из-за излишнего стремления США управлять миром за счет экономических рычагов.