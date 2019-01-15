Настоящее имя певицы Жасмин – Сара Львовна Шор (Манахимова). Он гордится еврейскими корнями и растит детей в иудейской традиции. Да, мы с мужем евреи. Глубоко уважаем все религии, но стараемся жить по традициям нашей, – пояснила артистка

Настоящее имя певицы Жасмин – Сара Львовна Шор (Манахимова). Он гордится еврейскими корнями и растит детей в иудейской традиции. "Да, мы с мужем евреи. Глубоко уважаем все религии, но стараемся жить по традициям нашей", – пояснила артисткаСару Львовну часто спрашивают, почему-де у ее сына Мирона, которому весной исполнится три года, столь длинные волосы. Пытаются ее и перевоспитывать. Но певица строга в свое решении."В иудаизме волосы мужчины (и мальчика тоже) – некая модель потока благословения Небес, – пояснила . – По старому еврейскому обычаю, до 3-х лет мальчиков стричь не принято. В Торе есть заповедь, которая запрещает есть плоды деревьев в первые три года после посадки, так и волосы мальчика не следует стричь в течение первых трех лет после рождения. Считается, что малыш пока не готов к учебе и воспитанию. А с трех лет его можно и нужно учить и воспитывать в духе Торы. И остригание длинных локонов младенчества помогает маленькому мальчику примерить на себя обязанности "большого".Он понимает, что вступает в новый этап жизни, во "взрослость", и новая стрижка помогает ему освоить новую роль."Соблюдение этой традиции не делает из мальчика девочку, – уверяет Жасмин. - Он играет в машинки, а не в куклы. Он носит шортики и брючки, а не юбки. Он много времени проводит с 21-летним братом, дедушкой и отцом. Думаю, девочкой он становится только в головах нетерпимых людей, и к реальности их мысли не имеют никакого отношения". Хотя люди часто требуют от Жасмин убрать с ангелоподобном головы ее сына все лишние волосы, сделать мальчику короткую стрижку, иначе он окончательно станет похож на девочкуНапомним, что, помимо Мирона и дочери Маргариты, которой в феврале исполнится семь лет, у есть 21-летний Михаил от первого брака. Парень категорически не хочет слышать о сцене, хотя и пробовал себя в роли диджея. "Папа его в этом поддержал, сказав, что Миша никаким артистом не будет – в семье хватит одной звезды, – пояснила певица. – Сегодня он учится в МГИМО на факультете международных экономических отношений – попал туда без блата и протекции. Я там там никогда не появлялась, поэтому там не знают, чей он сын".