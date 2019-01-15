Бывшая жена футболиста поделилась с поклонниками в соцсети новостью из личной жизни. Милана Тюльпанова призналась, что ее сердце уже несвободно.

Бывшаяжена футболиста поделилась с поклонниками в соцсети новостью из личной жизни. МиланаТюльпанова призналась, что ее сердце уже несвободно.В Stories насвоей странице в Instagramдевушка опубликовала интригующую запись. Милана ответила на интересующий многихее подписчиков вопрос."Есть ли в Вашей жизни мужчина, потенциальный спутникжизни?" – спорсили ее. "Есть", – призналась Кто же этот загадочный избранник,экс-супруга футболиста рассказывать не стала.Напомним, ранее МиланаТюльпанова сообщила, что наконец-то счастлива. Ведь ее сын Артемий теперьрядом. На время бракоразводного процесса суд определил место проживания ребенкас матерью, однако Александр Кержаков это решение игнорировал.Отметим, что вкомментариях подписчики поздравляют Милану с возвращением малыша. Фолловерыотмечают, что рядом с матерью ему будет намного лучше. Раньше спортсменустраивал жене короткие свидания с сыном – максимум на 15-20 минут. ОбщениеТюльпановой с ребенком проходило под пристальным наблюдением Кержакова,психолога и нескольких нянь.Как писали "Дни.ру", разводспортсмена с супругой носил скандальный характер. Кержаков рассказал, что послесмерти отца Милана стала принимать запрещенные вещества. Сама она обвинения в наркозависимостиопровергает. Кроме того, Тюльпанова заявила, что футболист женился на нейпо расчету.