Бывшая
жена футболиста поделилась с поклонниками в соцсети новостью из личной жизни. Милана
Тюльпанова призналась, что ее сердце уже не свободно.
Бывшая
жена футболиста поделилась с поклонниками в соцсети новостью из личной жизни. Милана
Тюльпанова призналась, что ее сердце уже не свободно.
В Stories на
своей странице в Instagram
девушка опубликовала интригующую запись. Милана ответила на интересующий многих
ее подписчиков вопрос.
"Есть ли в Вашей жизни мужчина, потенциальный спутник
жизни?" – "Есть", – призналась Кто же этот загадочный избранник,
экс-супруга футболиста рассказывать не стала.
Напомним, ранее Милана
Тюльпанова сообщила, что наконец-то счастлива. Ведь ее сын Артемий теперь
рядом. На время бракоразводного процесса суд определил место проживания ребенка
с матерью, однако Александр Кержаков это решение игнорировал.
Отметим, что в
комментариях подписчики поздравляют Милану с возвращением малыша. Фолловеры
отмечают, что рядом с матерью малышу будет намного лучше. Раньше спортсмен
устраивал жене короткие свидания с сыном – максимум 15-20 минут. Общение
Тюльпановой с ребенком проходило под пристальным наблюдением Кержакова,
психолога и нескольких нянь.
Как писали "Дни.ру", развод
спортсмена с супругой носил скандальный характер. Кержаков рассказал, что после
смерти отца Милана стала принимать запрещенные вещества. Сама она обвинения в наркозависимости
отвергает. Кроме того, Тюльпанова заявила, что футболист женился на ней
по расчету.