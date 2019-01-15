Телеведущая Анфиса Чехова
рассказала, что страдает из-за стресса. Постоянное напряжение влияет на самочувствие
знаменитости.
Телеведущая Анфиса Чехова
рассказала, что страдает из-за стресса. Постоянное напряжение влияет на самочувствие
знаменитости.
Анфиса Чехова еще месяц
назад жаловалась на переутомление. Плотный рабочий график не позволял звезде восстанавливать
силы. Она стала страдать бессонницей. Телеведущая пыталась сама справится с
проблемой, но не смогла.
На днях Анфиса обратилась к
врачу. Медик заставил телеведущую сдать анализы, результаты которых Чехову не
обрадовали. Она рассказала об этом в Instagram.
"Показатели Кортизола
(гормона стресса) у меня зашкаливают. Доктор сказал, что так мог бы выглядеть
анализ человека, участвующего в военных действиях🙈😱 Не знаю, что за война там идет внутри меня, но
очевидно одно, и это уже мое давнее открытие, мне надо больше отдыхать и
расслабляться! Как любой творческий человек, я многие эмоции, и свои и чужие,
слишком глубоко переживаю, а моя гипер ответственность скоро вообще меня с ума
сведет🤦🏻♀️😢 Гармонию я обретаю только при длительном
пребывании у моря в объятиях родственной души! Но пока я прощупываю души на
предмет родственности☺️☺️☺️ а море
мне только снится, потому что мой честно заработанный отдых у моря, никак не
складывается🙄 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", -
написала знаменитость в личном микроблоге.
Теледива решила, что теперь
она будет регулярно посещать СПА-салоны. Звезда уверена, что массажи помогут ей
восстановиться.
Отметим, что некоторые
поклонники уверены, что релаксирующие процедуры Анфисе не помогут. Кто-то даже
заметил, что повышенный кортизол может быть симптомом коварного недуга. Звезде
предложили пройти более тщательное обследование и, если возможно, у другого доктора.