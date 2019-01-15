Телеведущая Анфиса Чехова рассказала, что страдает из-за стресса. Постоянное напряжение влияет на самочувствие знаменитости.

Телеведущая Анфиса Чеховарассказала, что страдает из-за стресса. Постоянное напряжение влияет на самочувствиезнаменитости.Анфиса Чехова еще месяцназад жаловалась на переутомление. Плотный рабочий график не позволял звезде восстанавливатьсилы. Она стала страдать бессонницей. Телеведущая пыталась сама справится спроблемой, но не смогла.На днях Анфиса обратилась кврачу. Медик заставил телеведущую сдать анализы, результаты которых Чехову необрадовали. Она рассказала об этом в Instagram."Показатели Кортизола(гормона стресса) у меня зашкаливают. Доктор сказал, что так мог бы выглядетьанализ человека, участвующего в военных действиях🙈😱 Не знаю, что за война там идет внутри меня, ноочевидно одно, и это уже мое давнее открытие, мне надо больше отдыхать ирасслабляться! Как любой творческий человек, я многие эмоции, и свои и чужие,слишком глубоко переживаю, а моя гипер ответственность скоро вообще меня с умасведет🤦🏻‍♀️😢 Гармонию я обретаю только при длительномпребывании у моря в объятиях родственной души! Но пока я прощупываю души напредмет родственности☺️☺️☺️ а моремне только снится, потому что мой честно заработанный отдых у моря, никак нескладывается🙄 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", -написала знаменитость в личном микроблоге.Теледива решила, что теперьона будет регулярно посещать СПА-салоны. Звезда уверена, что массажи помогут ейвосстановиться.Отметим, что некоторыепоклонники уверены, что релаксирующие процедуры Анфисе не помогут. Кто-то дажезаметил, что повышенный кортизол может быть симптомом коварного недуга. Звездепредложили пройти более тщательное обследование и, если возможно, у другого доктора.