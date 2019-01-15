На перевооружение российской армии в 2019 году планируют потратить 1,44 триллиона рублей. 71% этих средств направят на приобретение современной экипировки и техники, заявил министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании. Глава военного ведомства добавил, что в текущем году количество нового оружия в войсках должно достигнуть 67%.

На перевооружение российской армии в 2019 году планируют потратить 1,44 триллиона рублей. 71% этих средств направят на приобретение современной экипировки и техники, заявил министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании. Глава военного ведомства добавил, что в текущем году количество нового оружия в войсках должно достигнуть 67%.В частности, сразу четыре полка Ракетных войск стратегического назначения перевооружат на новейшие комплексы "Ярс", плюс одно подразделение получит гиперзвуковые "Авангарды".Кроме того, Министерство обороны сосредоточится на строительстве. Речь идет как об инфраструктуре, так и о жилье для военнослужащих: в 2019 году собираются выдать ключи от 25 тысяч квартир.