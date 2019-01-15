На кортах Мельбурна продолжаются матчи первого в сезоне турнира Большого шлема – Открытого чемпионата Австралии. Сенсационный результат преподнесла первая ракетка России Дарья Касаткина, вылетевшая с турнира в первом же раунде.

На кортах Мельбурна продолжаются матчи первого в сезоне турнира "Большого шлема" – Открытого чемпионата Австралии. Сенсационный результат преподнесла первая ракетка России Дарья Касаткина, вылетевшая с турнира в первом же раунде.Являющаяся 10 номером мирового рейтинга Касаткина стартовала на турнире матчем против швейцарки Тимеи Бачински – 145 ракетки мира, и проиграла в двух сетах, взяв при этом лишь три гейма. Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:0 в пользу 29-летней представительницы Швейцарии. Продолжительность матча составила 56 минут.Среди остальных матчей отметим победу канадки Эжени Бушар над китаянкой Пэн Шуай (6:2, 6:1) и успешное преодоление первого круга американкой Серены Уильямс. На старте Australian Open она обыграла немку Татьяну Марию (6:0, 6:2). Именно Бушар и Уильямс сыграют между собой во втором круге, что станет одним из центральных матчей данной стадии.Вышли во второй круг соревнований 18 ракетка мира испанка Гарбинье Мугуруса, обыгравшая китаянку Чжэн Сайсай (6:2, 6:3), а также 8 номер мирового рейтинга чешка Каролина Плишкова. В первом круге она обыграла свою соотечественницу Каролину Мухову (6:3, 6:2).