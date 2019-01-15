7 февраля в Театре Луны состоится премьера спектакля Солнышко мое в постановке режиссера Павла Урсула (Чапаев и пустота, Рубиновый вторник, Жена на бис). Этот спектакль уже сегодня вызывает повышенный интересы публики, поскольку одну из главных ролей играет Анна Терехова. А ведь ходили слухи, что она покидает театр.

7 февраля в "Театре Луны" состоится премьера спектакля "Солнышко мое" в постановке режиссера Павла Урсула ("Чапаев и пустота", "Рубиновый вторник", "Жена на бис"). Этот спектакль уже сегодня вызывает повышенный интересы публики, поскольку одну из главных ролей играет Анна Терехова. А ведь ходили слухи, что она покидает театр.Писали, что причиной для ухода стал лесбийский скандал, который разгорелся прошлым летом, когда заявила журналистам, что лишилась роли в спектакле "Королева", который пользовался особой любовью у зрителей.Якобы режиссер Дарья Попова вместо Тереховой назначила молодую актрису Дарью Цыпляеву. "Про особый союз этих двух Даш у нас давно ходят недвусмысленные слухи. Как раз на днях коллега прислал их совместную фотографию откровенно-пикантного характера. У меня был шок!"– сообщила артистка прессе. Тогда же в Сети всплыли снимки, подтверждающие интимную связь режиссера Поповой и актрисы Цыпляевой. На фото женщины целуются в губы, недвусмысленно обнимаются и всячески показывают свою страсть друг к другу.Разумеется, Анна не хотела расставаться с любимой ролью, тем более в угоду какой-то юной профурсетке. Она попыталась урезонить Попову, но доверительной беседы не вышло, Кто-то даже слышал, как Тереховой грозились перекрыть кислород в профессиональной сфере, если будет роптать по поводу смазливой фаворитки режиссера.Но все эти грязные разговоры и слухи об уходе оказались в итоге лишь досужими выдумками журналистов. "Авторы этой сплетни, видимо, как в известной поговорке "услышали звон, да не знают, где он"., – объяснила тогда Терехова. – Дело в том, что в "Театре Луны" я перехожу на контракт, буду работать в разовых спектаклях. Это никак не увольнение! Просто другая форма сотрудничества с театром, в каких-то случаях она удобнее, многие артисты переходят на нее".И роль в спектакле "Солнышко мое" – лучшее подтверждение того, что в профессиональном плане у в "Театре Луны" все в полном порядке.