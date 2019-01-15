Популярный блогер Лена Миро посвятила новый пост теме домашнего насилия. Она почти уверена, что актрису Агату Муцениеце избил супруг.

Популярный блогер Лена Миро посвятила новый пост теме домашнего насилия. Она почти уверена, что актрису Агату Муцениеце избил супруг.Несколько дней назад звезда опубликовала пост, вкотором опровергла все слухи об избиении и обвинила прессу в распространении ложнойинформации. Сообщение сопроводила фотографией, на которой она показывает неприличный жест."Товарищи СМИ! Этот палец – вам! Вы, кстати, такие неглубокие! Забыли написать, что Павел избил меня до смерти, нет, не так...Вообще я в коме! Ах да, ещё у меня есть двойник, как у Путина, который вездеходит вместо меня, ну сами понимаете, синяки, все дела, кома тоже неудобна впередвижении", – написала возмущенная актриса.Блогер Лена Миро не верит ее словам. Она считает,что намеренно скрывает правду. "Я верю русской женщине, когда онаговорит, что ее отлупили, и не верю, когда говорит, что не били. Если наша бабаговорит, что не бил ен муж, это может означать все, что угодно. Например, то,что не бил ногами. Или не бил ногами в живот", – поясняет Миро.Лена также сравнила русских женщин с американками.Последние, по ее мнению, готовы принять любое безобидноедействие мужчины за насилие. Например, если муж не услышал, как жена зовет его из гостиной или косо посмотрел во время просмотра телевизора. Если же он случайно толкнул ее в узком проходе, то "все общество встанет на защиту дискриминируемой, соцсети загудят, начнётся флешмобтипа МеняТожеТолкали!".Русские женщины, как утверждает блогер, готовы терпетьпобои мужчины, потому что часто считают себя виноватыми в случившемся. "И так живут -годами, десятилетиями, оправдывая мужа, покрывая его. Все те, кто скажет ей,что нельзя так, баба сразу записывает во врагов их семьи – "хотят, завистники,разрушить их отношения". Грустно оттого, что наша баба – терпила", – заключилаМиро.