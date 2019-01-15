Известный блогер Лена Миро в личном ЖЖ рассуждала о женских страхах. Обозревательница разъясняла свою точку зрения на примере британских герцогинь – Кембриджской Кейт Миддлтон и Сассекской Меган Маркл.

Известный блогер Лена Миров личном ЖЖ рассуждала о женских страхах. Обозревательница разъясняла своюточку зрения на примере британских герцогинь – Кембриджской Кейт Миддлтон и СассекскойМеган Маркл.Лена Миро считает, что ночной кошмар неуверенной в себе дамы –это привлекательная женщина, которая "может увести мужика". Помнению блогера, супруга принца Гарри Меган Маркл спит белее чем спокойно, ведь ниодна красотка на этой планете не способна разрушить ее брак."Меган – тигр, а это значит: свою судьбу она определяетсама, а не поступки других людей. Даже если эти люди – очень красивые женщины",– заметила Лена. То ли дело Кейт Миддлтон. По словам обозревателя, герцогиняКембриджская – "курица", которая во всем уступает величественной родственнице."Кейт по психотипу – добыча, Меган – хищник. Кейт – жертва,Меган – королева. Кейт ****, а Меган нет. Как Кейт вошла в королевскую семью?Как хорошая девочка, готовая делать то, что ей велено: соблюдать протокол ирожать. К чему это ее привело? К тому,что она – в свои 37 лет – выглядит на 10 лет старше 37-летней Меган Маркл. Ктому, что ее муж Уильям тусит на "горнолыжке" с моделями, пока она вынашивает ивыкармливает детей, лижет жопу старой бабке Лизе, машет народу ручкой попротоколу и от собственного бессилия выносит мозг мужу", – заметила Миро.По словам блогера, герцогиня Сассекская пришла с "со своимуставом в чужой монастырь". Она не играет по правилам и прогибает всех подсебя, а ее влияние на мужа колоссально. "Принц Гарри больше не пьет алкоголь, не употребляет кофеин,не ездит на охоту убивать в развлекательных целях невинных животных, не естмясо и дарит Меган подарки, стоимость которых превышает установленнуюпротоколом", – рассудила обозревательница.Блогер уверена, чтоМаркл ничего не боится и не сомневается в своих силах. Она не тревожится засвой брак и не видит в каждой симпатичной женщине соперницу, ведь от такихкак она не уходят.