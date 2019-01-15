Новоиспеченный отец Влад Топалов много времени проводит за рулем. Популярный исполнитель не смог сдержать эмоций из-за грязи.

Новоиспеченный отец Влад Топалов много времени проводит за рулем. Популярный исполнитель не смог сдержать эмоций из-за грязи.Судя по большому количеству фото– и видеоматериалов, которые выкладывает в своем аккаунте в социальной сети Instagram, много времени своей жизни он проводит в автомобиле. Популярный исполнитель ездит на работу, в тренажерный зал, посещает мероприятия, магазины. Видимо, в какой-то момент терпение артиста лопнуло."Почемуууу вокруг грязь???? Половина мира в снегу и только Россия в грязи.... я не могу понять. Везде же машины, везде снег, везде одно и то же. Только в европе чистые дороги и белые, а у нас – одна грязь. Как это объяснить? (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)" – задал риторический вопрос Влад Топалов. Свой пост он завершил такими словами: "Как пел В.С.Высоцкий : "обидно, Зин!"Подписчики вступили в дискуссию с артистом. "Потому что посыпают песком дороги. потому что чистят когда захотят, в ожидании потепления авось само растает", "Искренне желаю, чтобы люди наконец НАЧАЛИ ценить природу и навсегда забыли о реагентах!", "а в Нижневартовске снег!!! Белым бело!!! Приезжайте к нам!!!!", "обидно не то слово!", "Умом Россию не понять в Россию надо верить!!!!)))) только у нас в дождь моют дороги а в снег меняют теплотрассу и асфальт )))" – высказались пользователи Сети.Кстати, чтобы отвлечься от дороги и неизбежно связанных с ними пробок развлекает себя и подписчиков роликами из салона автомобиля. Певец предпочитает делиться с фанатами своими музыкальными пристрастиями. Судя по видео, артист отдает предпочтение зарубежным исполнителям.