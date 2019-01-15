Три станции Люблинско-Дмитровской линии были закрыты сегодня утром для пассажиров из-за потопа. Видеозапись с места происшествия уже появилась в Сети.

Три станции Люблинско-Дмитровской линии были закрыты сегодняутром для пассажиров из-за потопа. Видеозапись с места происшествия ужепоявилась в Сети.Во вторник, 15 января, станции "Окружная", "ВерхниеЛихоборы" и "Селигерская" оказались под водой. Причиной стало повреждение инженерныхкоммуникаций. На восстановление работы подземки были отправлены около 100 специалистовМосметро, Мосинжпроект и Мосметрострой. Один из рабочих снял последствия потопа и разместил видеозапись в Сети, передает "".Через несколько часов в официальном Twitter-aккаунте московского метро появилось сообщение о том, что движение на северном участке Люблинско-Дмитровской линии было восстановлено.