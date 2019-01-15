15.01.2019

2019-01-15 08:25:37

Три станции столичной подземки закрыли из-за подтопления

Три станции московского метро закрыли из-за подтопления. Об этом утром во вторник в Twitter столичного метрополитена.



Так, речь идет о станции "Окружная", "Верхние Лихоборы" и "Селигерская". Из-за чего именно возникло подтопление – не уточняется. Пассажиров Люблино-Дмитровской линии просят учитывать, поезда ходят только между станциями "Петровско-Разумовская" и "Зябликово". Движение обещают восстановить в течение ближайших часов.