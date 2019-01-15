У экс-главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна нашли 676 объектов недвижимости, 22 автомобиля и две базы отдыха. Шестун находится под следствием. Его обвиняют в превышении полномочий.

У экс-главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна нашли 676 объектов недвижимости. Об этом сообщил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.По его словам, 565 участков были оформлены на 40 юридических лиц, которые были подконтрольны Шестуну, а также на номинальных директоров этих фирм. Причем они никогда ранее коммерческой деятельностью не занимались.Как сообщает ТАСС, также Шестун владел двумя базами отдыха на 274 миллиона рублей и 22 автомобилями стоимостью почти 27 миллионов рублей.Александр Шестун был арестован летом 2018 года. Его обвиняют в превышении полномочий и мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, ущерб бюджету превысил 62 миллиона рублей. Шестун отвергает все обвинения и называет дело заказным.